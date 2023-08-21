خبير أثري: سقارة من أهم المناطق الأثرية التي أبهرت العالم

قال محمود شعبان كبير مفتشي منطقة سقارة والخبير الأثري، إنّ سقارة من أهم المناطق الأثرية المصرية التي أبهرت العالم طول الوقت، نظرا لما تحتويه من أثار لعصور مختلفة، تبدأ من عصر بداية الفسطاط إلى الفترة القبطية قائلا: «الفترة دي مليئة وغنية جدا بالآثار التي تعكس مدى تقدم الحضارة المصرية».

«شعبان»: منطقة آثار سقارة تنقسم لجزئين شمال وجنوب

وأوضح شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، تقدمه آية جمال الدين على فضائية dmc، أنه بصفة عامة منطقة أثار سقارة تنقسم إلى جزئين شمالي وجنوبي، مشيرا إلى الهرم المدرج الملك زوسر، والذي يعد أقدم بناء حجري قديم بُني علي نطاق واسع لأول مرة، والذي تم بنائه للملك زوسر، ويحتوي على مجموعة من الممرات المزينة، كما تمتاز بمقبرة منحوتة من الصخر لـ24 تابوت ضخم جدا، كانت مخصصة للعجل أبيس».

منطقة سقارة وأثرها في تنمية السياحة في مصر

وتابع أنّ منطقة سقارة تكون في أولوية الزيارة للسياح اللذين يحضرون لاكتشاف الأثار داخل مصر، على خلفية حركة الاكتشافات الضخمة التي بدأت من 2018، وأسفرت في الكشف عن العديد من المقابر المهمة.