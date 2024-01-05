وكيل «صحة الشرقية»: تكرار الحمل غير المنظم يؤثر على الأطفال نفسيا وجسديا

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الندوة العلمية الطبية والدينية عن الصحة الإنجابية، التي تم تنفيذها للمواطنين عقب صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، مقدماً بعض الإرشادات الطبية والرسائل الصحية والنصائح العلمية، بشأن توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطنين.

الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية، التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، لتنفيذ حملات توعوية بدور العبادة بجميع المحافظات.

توفير بيئة آمنة وحياة كريمة للمواطنين

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة خلال لقائه بالمصلين أهمية الصحة الإنجابية للمواطنين، في توفير بيئة آمنة، وحياة كريمة لهم، وأن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية.

وأشار وكيل الوزارة خلال الندوة إلى التوعية بالمشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها.

ولفت إلى مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلاً عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية.