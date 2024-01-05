«أوقاف القليوبية»: انطلاق القوافل الدعوية حول الصحة الإنجابية وحق الأسرة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بالمحافظة، وجاءت في مساجد قرية طنط الجزيرة مركز طوخ، وتضمنت أنشطة مقرأة بالجمهور والأئمة وخطبة الجمعة وأنشطة الطفل، مشيرا أن موضوع القوافل الدعوية اليوم عن موضوع الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

الواعظات المتطوعات بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنه جرى تنظيم ندوة الصحة الإنجابية، حيث قامت الواعظتان المتطوعتان تهاني عناني ونسمة خالد، بأداء ندوة دينية للسيدات بقرية طنط الجزيرة وذلك بمسجد البحري، حيث تناول اللقاء موضوع الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أنه جرى التأكيد على أن الكثرة الغثائية التي لا يصدر منها النفع ولا بذل الخير لا قيمة لها مصداقا لقول الله تعالى «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، فالعبرة بالكيف لا بالكم، حيث أشار القرآن إلى تباعد فترات الحمل والولادة فقال الله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة»، وقال «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا»، وهو بالطبع ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة الأم وصحة الولد وراحة الأب العائل لهم.

القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن هذا اللقاء في ظل القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، حيث أبدى الحضور سعادة بالغة بهذه الفعاليات والندوات في ظل اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والحفاظ على الأسرة، مشيرا أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال وتخللها مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية.

وأضاف وكيل الوزارة ان القافلة شهدت مجلس الصلاة على النبي، مشيرا أن وزارة الأوقاف لها جهود متميزة، حيث لا يمر شهر إلا وتشهد المديرية عمليات تطوير مستمرة بجانب عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.