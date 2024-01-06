دعاء سعة الرزق وجلب الخير.. «احرص على ترديده باستمرار»

تحقيق الرزق والخير في الحياة الدنيا من الأمور التي يحرص عليها ويتمناها كل شخص في حياته، ولأن المسلم يعتمد على الدعاء في حياته بشكل كبير لتحقيق أمنيات قلبه ورغباته، فيمكن الإشارة إلى عدد من الأدينة التي يمكن أن يرددها المسلم بنية أن يمنحه الله الرزق والخير في الحياة الدنيا، ثم يضمه إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة.

أدعية جلب الرزق

وبالإضافة إلى العمل الجاد لتحقيق الرزق والخير في الحياة الدنيا، تأتي أهمية ترديد الأدعية الدينية في حياة المسلم؛ لكونه من أهم العبادات التي يجب أن يواظب عليها المسلم في حياته ويرددها على مدار اليوم وخلال ساعات القيام والجلوس، حسب توضيح دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، والتي أشارت إلى عدة صفات من المُستحب توافرها في الداعي عند مناجاة ربه، وهي الصبر والإيمان والثقة الكاملة في رحمة الله وقدرته وفي كونه سميع عليم مجيب الدعاء.

وحول الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها لجلب الرزق والخير، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا توجد صيغة معينة لدعاء طلب الرزق والخير، لافتًا إلى أن الدعاء في مفهومه البسيط هو تعبير شفاهي عما يسكن القلب من أمنيات رغبات، دون تنميق أو تجميل للكلمات: «ادع بما في قلبك؛ فالله لا يسحب السجع في الدعاء».

أدعية توسيع الرزق والخير الوفير

ومن الأدعية الدينية التي يمكن أن يرددها المسلم بنية أن يمنحه الله الخير الوفير والرزق في الحياة الدينية:

- «اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

- «اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، ياأرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين».

- «اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد».

- «اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

- «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين».

- «اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم».