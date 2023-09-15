علي جمعة يكشف عن أدعية لفك الكرب وتوسعة الرزق.. هذه السورة تغير حياتك

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، إن الإنسان الذي يشعر بضيق الحال وفقد الصديق يجب أن يلجأ إلى الله عزوجل ويردد أدعية الصالحين لفك الكرب.

فضل الدعاء

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن أن الصالحين كانوا يدعون ربهم عند الضيق ويرددون:«يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق»، مستدلا بحديث النبي الكريم في فضل الدعاء قائلا:« ألا أدلُّكم على ما ينجيكم من عدوِّكم ويدرُّ لكم أرزاقَكم؟ تدعون اللهَ في ليلِكم ونهارِكم فإنَّ الدعاءَ سلاحُ المؤمنِ».

أدعية لتوسعة الرزق

ونشر علي جمعة عددا من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها والاستعانة بها في وقت الضيق ومنها:

- اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لاتخرجنا عن دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر، يا باطن يا ظاهر يا لطيف ، نسألك وقاية اللطف في القضاء، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.

- اللهم إنا توكلنا عليك، وأسلمنا أمورنا إليك، فلا تخيب آمالنا ولا اتكالنا عليك، وخذ بنواصينا إليك، يا غاية النهاية، يا صاحب العناية ، يارب الكفاية، يارب العناية.

قراءة سورة الشرح

كما أوضح جمعة أن المشايخ الذين علموه لعلوم الدين، أرشدوه إلى قراءة سورة الشرح لتوسعة الرزق وانشراح الصدر وتفريج الهم، قائلا:«كان بعضهم يقول سورة الشرح 40 مرة في اليوم، ولكن قد يقرأها البعض ولا تؤتي معهم نتيجة، ونقول لهم في هذه الحالة.. هذا قدر الله».