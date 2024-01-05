برلمان جنوب إفريقيا: نساند القضية الفلسطينية ونتوقع دعما من الأمم المتحدة
كتب:
أحمد شوقي
05:43 م | الجمعة 05 يناير 2024
قطاع غزة «أرشيفية»
قال فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا لقناة القاهرة الإخبارية: نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونتوقع دعما من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية.
وتابع جاكوبس: قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، و الاحتلال يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.
وأوضح عضو البرلمان بجنوب أفريقيا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.