برلمان جنوب إفريقيا: نساند القضية الفلسطينية ونتوقع دعما من الأمم المتحدة

قال فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا لقناة القاهرة الإخبارية: نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونتوقع دعما من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية.

وتابع جاكوبس: قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، و الاحتلال يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضح عضو البرلمان بجنوب أفريقيا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.