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برلمان جنوب إفريقيا: نساند القضية الفلسطينية ونتوقع دعما من الأمم المتحدة

كتب:

أحمد شوقي
05:43 م | الجمعة 05 يناير 2024
قطاع غزة «أرشيفية»

قطاع غزة «أرشيفية»

قال فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا لقناة القاهرة الإخبارية: نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونتوقع دعما من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية أمام المحاكم الدولية.

وتابع جاكوبس: قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، و الاحتلال يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضح عضو البرلمان بجنوب أفريقيا: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

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بقلم أحمد شوقي