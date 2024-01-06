سمكة تونة تباع بسعر خيالي في مزاد ياباني شهير.. وزنها 238 كيلوجراما

شهد سوق تويوسو الياباني للأسماك الذي يقع شمال شرق اليابان واحدة من أغرب عمليات البيع، إذ وقف أحد الصيادين أمام سمكة تونة ذات زعانف زرقاء مناديا بسعرها الذي كان خياليا.

سعر سمكة التونة

تم اصطياد السمكة قبالة ساحل أوما في محافظة أوموري، شمال شرق اليابان حيث وصل سعرها إلى 800 ألف دولار في مزاد طوكيو الشهير وكان يبلغ وزنها 238 كيلوجراما، وفقا لمقطع فيديو نشره موقع «يورونيوز».

اشترى سمكة التونة الضخمة كيفومي ساكاغامي، الرئيس التنفيذي لمطعم السوشي جينزا أونوديرا، إذ نقل السمكة إلى أحد مطاعمه في منطقة شيبويا وبعد المزاد، وسوف يتم تقديم شرائحها اللذيذة للزبائن في كل متاجره في وقت لاحق.

فوائد سمك التونة

وتوجد فوائد عديدة تتمثل في سمك التونة منها أنها تعمل على تعزيز جهاز المناعة، وزيادة طاقة الجسم، بالإضافة إلى أن تحافظ على صحة القلب، إذ تعمل على الحد من انسداد شرايين القلب التاجية، نظرا لاحتوائها على مستويات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفقا لما ذكرته موقع «مايو كلينك».

ومن ضمن الفوائد التي تحتوي عليها سمكة التونة هى خفض ضغط الدم وذلك لأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تحتوي عليها تعمل على خفض مستويات ضغط الدم الذي يشكل ارتفاعه خطرا على صحة الإنسان، وقد يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تساعد سمكة التونة على فقدان الوزن لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، وأيضا احتوائها على مواد مغذية مفيدة كالبروتين.