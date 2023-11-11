أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده.. «السمكة الكبيرة وصلت إلى 43» (فيديو)

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بعيد ميلاده الـ 43.

ونشر أحمد الفيشاوي فيديو له وهو يرقص احتفالا بعيد ميلاده وعلق عليه قائلا:عيد ميلاد سعيد لي، السمكة الكبيرة وصلت إلى 43.

أحمد الفيشاوي يصور فيلمه الجديد السيستم

وشهدت هذه الفتره نشاط فني كبير للفنان أحمد الفيشاوي حيث يصور حاليا فيلمه الجديد السيستم من تأليف أحمد مصطفى، وتصوير هيثم ناصر، وهو أول فيلم للمخرج أحمد البنداري.

كما ينتظر عرض فيلمه عادل مش عادل، والذي دخل مرحلة التلوين حسبما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات انستجرام قائلا: «فيلم عادل مش عادل في مرحلة التلوين والمونتاج قريبآ في سينمات مصر والدول العربية، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال».