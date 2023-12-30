8 أطعمة طبيعية تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها في الشتاء

تقوية المناعة في فصل الشتاء من الأشياء الضرورية للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية ونزلات البرد، ولا يعلم البعض أن هناك طرقا طبيعية لتقوية الجهاز المناعي دون اللجوء لتناول الأدوية المعززة لها.

أطعمة تقوي مناعة جسمك

الدكتور إبراهيم علي، أخصائي المناعة والوقاية، أكد لـ«الوطن»، أن هناك أطعمة تعمل على تقوية الجهاز المناعي يجب الحرص على تناولها في الشتاء لعدم الإصابة بالفيروسات المختلفة، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة، حيث تحافظ على تدفئة الجسم.

أطعمة تقوي الجهاز المناعي وتعزز صحة الجسم

1- الخضروات الورقية الداكنة

ينصح أخصائي المناعة والوقاية بضرورة تناول كل ما هو داكن من الخضروات الورقية، حيث تحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن تعزيز عملية الهضم والحفاظ على الجهاز المناعي، من بينها السبانخ، التي تمد الجسم بالحديد أيضا.

2- الكرنب والبوركيلي

يحتوي الكرنب والبوركيلي، على كرسيتين، وهو عنصر يعزز مناعة الجسم، فضلا عن تعزيز صحة القلب أيضا.

3- الزبادي واللبن الرائب

يساعد الزبادي واللبن الرائب على تحسين عملية الهضم، فضلا عن تعزيز الجهاز المناعي للجسم، وهما غنيان بالفيتامينات والمعادن واللاكتوباسيلوس الذي يزيل العوامل المسببة للأمراض.

4- الفلفل الحار

يعزز مناعة الجسم لاحتوائه على الكابسيسين، كما يخلق إحساسا بالدفء، ويعزز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ويزيد من تدفق الدم.

5- المكسرات

المكسرات مثل اللوز، مفيدة لتعزيز مناعة الجسم لاحتوائها على الدهون الصحية التي تحافظ على الجسم دافئا، فضلا عن الألياف.

6- الشوفان

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات التي تساعد على إبقاء الجسم دافئا، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة.

7- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك يساعد في عملية الهضم وتعزيز مناعة الجسم.

8- الكركم والقرفة

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يدعم وظيفة المناعة، بينما تعمل القرفة على تحسين الدورة الدموية وتوفر الدفء للجسم.