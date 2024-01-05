«صحة الشرقية»: 6 طرق للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

حذرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية من انتشار مرض الفيروس المخلوي التنفسي من جميع الأعمار.

وأفادت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية اليوم أن مرض الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس تنفسي شائع يسبب أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد، ويمكن أن يكون خطيرًا وقد يحتاج المصابون به إلى دخول المستشفى.

طرق انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي في هذه الحالات :-

• عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب

• تصاب بقطرات الفيروس من السعال أو العطس في عينيك أو أنفك أو فمك

• لديك اتصال مباشر مع الفيروس، مثل تقبيل وجه طفل مصاب بالفيروس

• تلمس سطحا عليه الفيروس، مثل مقبض الباب، ثم تلمس وجهك قبل غسل يديك.

التدابير الوقائية اليومية للحد من انتشار الفيروس

وأوضحت أن التدابير الوقائية اليومية للحد من انتشار الفيروس تتمثل في :-

• البقاء في المنزل عندما تكون مريضا.

قم بتغطية السعال والعطس بمنديل أو بكم قميصك، وليس بيديك.

• اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

• تجنب لمس وجهك بأيد غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، مثل التقبيل والمصافحة ومشاركة الأكواب وأواني الطعام.

• تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والأجهزة المحمولة.