قبل هلاله بأسبوع.. تعرف على فضل صيام شهر رجب

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رجب، أحد الأشهر الحرم، الذي يحرص المسلمون فيه على التقرب إلى الله بالعبادات والصيام، لما له من منزلة خاصة، وهو ما أكده الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال رده على سؤال حول فضل الصيام في شهر رجب؟، ورد إليه خلال لقاء له تلفزيزني له.

مشروعية صيام شهر رجب

وأكد مفتي الجمهورية في حديثه عن فضل صيام شهر رجب، أن جهور الفقهاء اتفقوا على استحباب الصيام في شهر رجب، مشيرًا إلى أن هناك منظومة تكاد تكون سارية عبر الزمان طوال العام بها قضية التذكير بالصوم، قائلاً: «فإذا ما أقبل رجب نصوم أكثر، فعندما نقرأ في قضية الصوم التطوعي، وحكم صوم شعبان ورجب بصفة كاملة، وبسؤال المالكية والشافعية، والحنفية، أكدوا أنه مستحب».

صيام شهر رجب

وأشار المفتي إلى أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يستحب صيام الأربع أشهر الحرم، مؤكداً أن القاعدة العامة أن العبادة يجوز إيقاعها في كل جزء من أجزاء الزمان، إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فينتقل من الجواز إلى الوجوب، وبالتالي صيام شهر رجب من الأمور المستحبة وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.