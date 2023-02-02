دار الإفتاء توضح حكم وفضل صيام الأيام البيض في شهر رجب

يفضل عدد كبير من المسلمين صيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15 من كل شهر هجري لفضلها الكبير، ويحرص الكثيرون بشكل خاص على صيام الأيام البيض في شهر رجب له ثواب أكبر عن غيره من الشهور، فضلا عن أن العبادة في هذا الشهر لها أجر كبير عند الله عز وجل.

صيام الأيام البيض في شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في إحدى فتواها، فضل صيام الأيام البيض في شهر رجب، فصيام الأيام البيض من أي شهر هجري له فضل كبير، وقد ورد في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قائلًا: «وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهرِ كله».

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب

يوم السبت 13 من رجب 1444، يوافق ميلاديا 4 فبراير 2023.

يوم الأحد 14 من رجب 1444 يوافق ميلاديا 5 فبراير 2023.

يوم الاثنين 15 من رجب 1444 يوافق ميلاديا 6 فبراير 2023.

فضل صيام الأيام البيض في شهر رجب

ولابد من الإشارة إلى ما ورد عن جريرِ بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرِ، وأيام البِيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

صيام الأيام البيض في شهر رجب له أهمية كبيرة، لذا يحرص عليه الكثير من المسلمين، حيث جاء في القرآن الكريم، بسورة التوبة الآية 36: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».