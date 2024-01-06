أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة بورسعيد 2024.. «فسحة على قد الإيد»

تتمتع محافظة بورسعيد بمقاومات طبيعية خلابة، وأجواء ساحرة تعزز فرصها لتكون واحدة من إحدى واجهات رحلات اليوم الواحد، وبها مزارات سياحية مجانية، بالإضافة إلى تناول وجبة غنية من السمك الطازج لتكون فسحة على قد الإيد، تستعرض «الوطن»، أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة بورسعيد 2024.

أجمل الأماكن الترفيهية في محافظه بورسعيد 2024

جبال الملح في مدينة بورفؤاد، حيث يأتي الزائرون إليها عن طريق عبور القناة بالمعديات أو كوبري النصر العائم، من 9 صباحا حتى 5 مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، ويوجد بداخلها ممرات للدخول لجبال الملح يمر منها الزائر للصعود على جبال الملح والتقاط الصور التذكارية وطرد الطاقة السلبية، بالإضافة إلى شراء مُجسمات الملح والإكسسوارات والهدايا.

كما يوجد مجمع الأسواق في حي العرب، ويضم المجمع سوق السمك الجديد والبازار الجديد وسوق الملابس المستعملة، ويمكن أن يتناول الزائر الأسماك الطازجة بأرخص الأسعار.

ساحة مصر

وتضم محافظة بورسعيد 2024 مجرى قناة السويس الملاحي، وبها تمثال أم الدنيا، تمر أمامه السفن، وبها مساحات خضراء، لممارسة ألعاب التزلج عليه.

حديقة فريال التاريخية

وتم بناء حديقة فريال التاريخية مع افتتاح القناة وتطويرها مؤخرا، ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، وتضمنت 3 منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأعمدة ديكورية، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن ويأتي للحديقة الزائرين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المسلة وهي مجانية وتضم كميات كبيرة من الحمام ويقوم الزائرون بإطعامه والتقاط الصور معه.

كما يُمكن للزائرين شراء الأمتعة من الأسواق التجارية منها الحميدي والتجاري والشرقية.