مواعيد الأماكن الترفيهية بعد قرارات الحكومة.. بينها المقاهي

قرارات جديدة اتخذها مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، أمس، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في إطار خطة التعايش.

وشملت القرارات الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مواعيد فتح وغلق الأماكن الترفيهية مثل المقاهي والمطاعم والحدائق والمنتزهات والمولات والسينمات، كالتالي:

مواعيد المقاهي والمطاعم

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، مواعيد جديدة لغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم، حيث يبدأ العمل بها منذ الساعة 6 صباحا، وحتى الساعة 12 مساء.

مواعيد الحداق والمنتزهات

بعد أن قرر مجلس الوزراء إعادة فتحها بعد إغلاق استمر لمدة 5 أشهر ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حددت كل حديقة موعد فتحها وغلقها حسب طبيعتها، كالتالي:

حديقة الأزهر: الحديقة متاحة للزيارة أيم السبت والأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءً، باقي أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءً.

حديقة الأندلس: تفتح أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة الـ10 صباحًا.

الحديقة اليابانية: تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحًا وحتي الساعة 09:00 مساءً.

حديقة الميريلاند القاهرة: تعمل الحديقة طوال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحًا وحتي الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد المولات

كان مجلس الوزراء أعلن في قرارات سابقة باجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في إطار خطة التعايش، مواعيد غلق المولات والتي يستمر العمل بها حتى الساعة 10 مساء.

مواعيد السينمات

كما تم تحديد موعد غلق السينمات والتي ترتبط بموعد غلق المولات في تمام الساعة 10 مساء، حيث تبدأ آخر حفلة الساعة 10 مساء وتستمر حتى بعد 12 منتصف الليل.

مواعيد الملاهي

حددت عدد من الأماكن المخصصة للألعاب الترفيهية "الملاهي" مواعيدها لتبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.