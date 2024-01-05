موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للموظفين في القطاع الخاص.. اتحاد العمال يوضح

أعطى قانون العمل عددا كبيرا من المميزات للموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها علاوت وحوافز وذلك لحس الموظفين على العمل والإنتاج بشكل كبير، وبصورة أكثر فعالية، ومن هذه المميزات هي العلاوة السنوية التي أقرها القانون، وتصرف سنويا، وحدد موعد صرفها وقيمة حسابها.

من جانبه، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون أقر هذه العلاوة بشكل منفصل، وليس لها علاقة بزيادة الحد الأدنى للأجور التي تم صرفها خلال شهر يناير الجاري.

موعد صرف العلاوة السنوية 2024

وأوضح «البدوي» لـ«الوطن»، أن موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين في القطاع الخاص الذي نص عليها القانون يصدر به قرار من المجلس القومي للأجور، ويتم تحديده بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وذلك بناء على قرارات المجلس القومي، موضحا أن صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، تكون بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

العلاوة السنوية 2024

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العلاوة السنوية 2024 سوف يتم حسابها على أساس اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، لافتا إلى أن جميع المؤسسات العاملة وفقا لأحكام قانون العمل تلتزم بها، وصرف الزيادة المقررة.