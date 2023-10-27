ما قيمة العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص؟.. اعرف التفاصيل

دائما ما تسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم قيمة العلاوات الاستثنائية السنوية المقدمة للعاملين سواء ممن يعملون في الحكومة، أو العاملين في شركات القطاع الخاص، لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومساعدة الموظفين في عيش حياة كريمة.

القيادة السياسية وجهت برفع الحد الأدني للأجور

وحرصت القيادة السياسية، على رفع الحد الأدني للأجور بعلاوات سنوية للعاملين في القطاع الخاص، كان أبرزها ما قام به المجلس القومي للأجور بأن جعل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مرتفعا لـ2700 جنيه أوائل عام 2023، ثم يرتفع في العام نفسه الحد الأدني إلى 3000 جنيه في شهر يوليو الماضي من العام الجاري.

ثم وجهت القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 بداية من يناير عام 2024، خاصة في شركات القطاع الخاص لتحقيق التوازن في المصالح بين العامل والشركة الخاصة.

علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص

ووجهت القيادة السياسية شركات القطاع الخاص بضرورة تحقيق توازن جيد بين مصالح طرفي الإنتاج كأصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الراهة ووجود مشكلات اقتصادية كبرى في مختلف دول العالم، الأمر الذي أثر بدوره على مصر، حتى دفع القيادة السسياسية للحفاظ على حقوق العاملين والتوجيه بأن يكون العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص مع بداية العام الجديد حفاظا على حقوق العمال ومكتسباتهم.

وخلال اجتماع المجلس القومي للأجور الأخير، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاء بنسبة 100% عن العام الماضي، الأمر الذي استهدفت الحكومة به شرائح ذات أجر منخفض، حيث إن هذا المبلغ يقترب من 10% كأجر تأميني، وهي نسبة غير مسبوقة.