السبكي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا

طرح المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي لفيلم ليلة العيد، المقرر عرضخ في موسم نصف العام.

ونشر أحمد السبكي البوستر الدعائي للفيلم معلقا: البوستر الرسمي لفيلم ليلة العيد 25 يناير بجميع السينمات، إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: خالد السبكي - محمد أحمد السبكي، تأليف: أحمد عبد الله، إخراج : سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم ليلة العيد

ويشارك في بطولة فيلم ليلة العيد عددٍ من نجوم الفن أبرزهم: يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبدالعزيز.