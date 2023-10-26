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أحمد السبكي: لم نحسم موعد طرح فيلم «شقو» في دور العرض

كتب:

أحمد حسين صوان
07:35 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
المنتج أحمد السبكي

المنتج أحمد السبكي

كشف المنتج أحمد السبكي، أنّ موعد طرح فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، في دور العرض، لا يُحسم حتى الآن، رغم الانتهاء من تصويره كاملًا قبل فترة.

وقال أحمد السبكي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «شقو» قد يُطرح في موسم أفلام رأس السنة، أو موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، متابعًا «موعد الطرح لا زال تحت الدراسة، وسيتضح الموقف النهائي خلال الفترة القليلة المُقبلة».

فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.