أحمد السبكي: اتحاد منتجي مصر يسهم في تطوير صناعة الفن وتذليل العقبات

قال المنتج أحمد السبكى إن تأسيس اتحاد منتجى مصر، الذى يضم مجموعة من شركات الإنتاج الفنى، يعد من الخطوات المهمة للغاية لوضع آليات لضبط سوق الدراما، التى تعد واحدة من الأسواق المهمة التى تحتاج إلى التكاتف بين الجميع بما ينعكس على تطوير الصناعة والارتقاء بالفن.

وأضاف أحمد السبكى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اتحاد منتجى مصر سيعمل على تذليل العقبات أمام هذه الصناعة والتنسيق بين شركات الإنتاج، والحد من الصعوبات والسلبيات، فضلاً عن ضبط سوق الأجور الذى يعد من الأمور المهمة فى ضبط الصناعة.

وأشار «السبكى» إلى أن التنسيق بين شركات الإنتاج الفنى من الأمور الضرورية التى تصب فى النهاية لصالح الأعمال الدرامية، ومن ثم العمل على تطويرها وتقديم كل ما تحتاج إليه بما يضمن الحفاظ على استمرار هذه الصناعة.