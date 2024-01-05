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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«البرهان»: سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهي أو ننتهي

كتب:

أحمد شوقي
07:25 م | الجمعة 05 يناير 2024
عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان

عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان

قال عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ‎رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، من ولاية البحر الأحمر: «سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهي أو ننتهي»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع البرهان، أن السياسيون الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين.

وأوضح البرهان، أن اتفاق بعض السياسيين مع ميليشيا الدعم السريع غير مقبول، ولا قيمة له.

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بقلم أحمد شوقي