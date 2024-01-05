محافظ شمال سيناء: أكدنا لوفد «الشيوخ الأمريكي» عرقلة إسرائيل وصول المساعدات لغزة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّه جرى تقديم شرحا كاملا لوضع المساعدات، وحركة دخولها من معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة؛ لمساعدة المدنيين من الشعب الفلسطيني لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف «شوشة»، خلال مرافقته للوفد الأمريكي في معبر رفح البري، أن الوفد شاهد بأعينه توقف آلاف الشاحنات في محيط المخازن الاستراتيجية التابعة للهلال الأحمر المصري، والشاحنات المتواجدة على الطرق، التي تنتظر الدخول إلى غزة.

شوشة: أكدنا تعطيل إسرائيل لدخول المساعدات

وقال «شوشة» إنه استعرض مع وفد الشيوخ الأمريكي، ما يحدث من الجانب الإسرائيلي من تعطيل لدخول المساعدات، بإبطاء عمليات التفتيش التي تجري في منطقة العوجة، ما يقلل عدد الشاحنات.

وأشار إلى أنه استعراض الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها؛ لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني في غزة، خلال وصولها إلى مدينة العريش، وإيصالها إلى قطاع غزة.

وكان قد استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، وفدا أمريكيا ضم كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية في القاهرة.