توقعات بارتفاع عدد المعاقين في الجيش الإسرائيلي إلى 20 ألف جندي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر.

كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه يُتوقع ارتفاع عدد المعاقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد على 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة بنسبة 20 %.

وفي السياق ذاته، وجهت الفصائل الفلسطينية في غزة رسالة جديدة إلى أهالي الجنود المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في مقطع فيديو قصير بعنوان إلى أهالي الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، باللغتين العربية والعبرية كُتب عليها «إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا»!

رسالة الفصائل الفلسطينية إلى أهالي الجنود المحتجزين

وجاء في مقطع الفيديو المنشور صور للمظاهرات الإسرائيلية لأهالي المحتجزين في القطاع، وكتب عليها تعليق "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى".

وأضاف المقطع أن سبب عدم اهتمام نتنياهو هو لأن أخاه يوناتان قتل في محاولة لتحرير الأسرى، ويقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذقت بموت أخى.