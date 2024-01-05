الخارجة بالوادي الجديد تستعد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بحملة نظافة شاملة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رفع القمامة والأتربة في خلال العطلات الرسمية والإجازات في الفترتين الصباحية والمسائية، بدائرة مدينة الخارجة، والدفع بسيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بدائرة المدينة، استعدادا للاحتفال بلية الميلاد المجيد.

رفع الأتربة من شوارع الخارجة

وقال جهاد متولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة العمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية من وإلى كنيسة العذراء مريم بالخارجة ورفع القمامة بمحيط الكنيسة، وذلك استعدادًا للاحتفال بلية عيد الميلاد المجيد.

رفع المخلفات بمحيط كنيسة العذراء مريم بالخارجة

وأضاف، رئيس مركز الخارجة، أنه جرى رفع الأتربة من على جانبي الطريق المؤدي إلي كنيسة بحي السلام بالخارجة، ورفع كفاءة الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية منها شارع جمال عبد الناصر، وشارع بورسعيد وشارع طريق الداخلة، إذ جرى رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع كنيسة العذراء مريم بالخارجة وذلك استعدادًا لإقامة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأوضح، رئيس مركز الخارجة، أن حملات النظافة بشوارع وميادين مدينة الخارجة مستمرة، مع رفع الأتربة والقمامة والمخلفات، واستمرار أعمال النظافة على مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.