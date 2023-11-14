رفع 100 ألف طن من المخلفات في حملة بقطاع النظافة بالدقهلية

واصلت رئاسة عدد من المدن في محافظة الدقهلية، شن حملات مكبرة في قطاع النظافة، لرفع المخلفات الصلبة وتفريغ الصناديق والحاويات والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين وحفاظًا على البيئة من التلوث.

وقال نادر محي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان: «هناك متابعة مستمرة في أعمال النظافة بالسيارة المكبس خلال الفترة الصباحية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية».

وشدد على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم رفع 500 طن من المخلفات والأتربة، ومتابعة رفع تراكمات وتجمعات الأتربة في عدة شوارع متفرقة بنطاق المدينة.

رفع 102 ألف طن من المخلفات بالدقهلية

من جانبه، قال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين: «نقوم بمتابعة حملات رفع المخلفات بشكلٍ يومي صباحًا ومساءً، ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السير والمرور».

وأوضح في بيان، أن رئاسة مجلس المدينة يعمل منذ الصباح الباكر على نقل النفايات إلى مصنع التدوير بالمدينة والتخلص منها بطرق آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحرصا على البيئة من التلوث.

ولفت إلى أنه تم رفع 102 ألف طن من المخلفات تشمل نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية.

فيما أكد محمد عبدالباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أن العمل مستمر لإزالة التراكمات الترابية على جانبي الطرق، وتمهيدها باستخدام معدات النظافة.

وشددت محافظة الدقهلية في بيان، على ضرورة استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وإزالة الإشغالات والتعديات بجميع مدن ومراكز المحافظة.