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حظك اليوم برج السرطان السبت 6-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:05 ص | السبت 06 يناير 2024
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان متقلب المزاج، ربما يكون حاد الطباع في بعض الأوقات، ورغم أنه رقيق المشاعر، يعمل بجدية يحب النجاح، وهو من الأبراج المثقفة، ومخلصا لبعض الأشخاص.

ومن مشاهير برج السرطان، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 6-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

سيجرى اختيار مولود برج السرطان اليوم لتنفيذ مهمة طارئة في العمل، لذا يجب أن يحرص على إثبات جدارته وكفاءته أمام رؤسائه، حتى يحظى بثقة أكبر ويزيد فرصه في الترقية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

يعيش السرطان يوماً عاطفياً هادئا ومستقرا، قد يتلقى هدية أو مفاجأة سارة من أحد أفراد أسرته أو أصدقائه.

حظك اليوم برج السرطان صحيا

يجب أن يحرص السرطان على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، لتجنب الإصابة بالأمراض.

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بقلم صفية النجار