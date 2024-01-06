ضبط متهم بالجيزة لتنظيم رحلات حج غير مرخصة عبر «فيس بوك»

كشفت معلومات الأجهزة الأمنية، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يروج القائمين عليها لتنظيم رحلات «حج»، من خلال الزعم بتوفير تأشيرات، وذلك بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات، توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة، وتبين اتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، مقرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، أكطن ضبط المتهم، وبحوزته جهاز حاسب آلى «لاب توب»، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل، التي تؤكد نشاطه غير المشروع، إلى جانب 2 خاتم باسم إحدى شركات السياحة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع في تنظيم رحلات الحج بدون ترخيص، وتحصله على مبالغ مالية من عملائه بطريق الاحتيال نظير ذلك، كما أضاف بإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.