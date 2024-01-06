تراجع أسعار السمك اليوم السبت 6-1-2024 في الأسواق.. كيلو البلطي بكام؟

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار السمك اليوم السبت 6 -1-2024 في الأسواق، ليستمر الهبوط منذ الأسبوع الماضي بسبب وفرة كل الأنواع في الأسواق المصرية، إذ وصلت قيمة التراجع اليوم إلى 5 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو البلطي، فيما انخفض كيلو الجمبري بنحو 10 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في الفقرات التالية أسعار السمك اليوم السبت 6-1-2024 في الأسواق، مع العلم بأن الأسعار تختلف من محافظة ومنطقة لأخرى.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم في الأسواق بين 59 و61 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو فيليه البلطي بين 40 و190 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- يتراوح سعر قشر البياض بين 70 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه.

- يتراوح سعر السبيط والكاليماري اليوم السبت، بين 180 و350 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا في الأسواق بين 40 و210 جنيهات.

- بالنسبة لسعر كيلو الدنيس يتراوح بين 85 و210 جنيهات.

- يتراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 175 و370 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر كيلو البوري يتراوح بين 70 و80 جنيها.