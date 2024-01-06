تراجع أسعار السمك اليوم السبت 6-1-2024 في الأسواق.. كيلو البلطي بكام؟
كتب:
مريم حنفي
09:35 ص | السبت 06 يناير 2024
أسعار الأسماك اليوم.. تعبيرية
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار السمك اليوم السبت 6 -1-2024 في الأسواق، ليستمر الهبوط منذ الأسبوع الماضي بسبب وفرة كل الأنواع في الأسواق المصرية، إذ وصلت قيمة التراجع اليوم إلى 5 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو البلطي، فيما انخفض كيلو الجمبري بنحو 10 جنيهات.
وتستعرض «الوطن» في الفقرات التالية أسعار السمك اليوم السبت 6-1-2024 في الأسواق، مع العلم بأن الأسعار تختلف من محافظة ومنطقة لأخرى.
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم في الأسواق بين 59 و61 جنيها.
- يتراوح سعر كيلو فيليه البلطي بين 40 و190 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- يتراوح سعر قشر البياض بين 70 و110 جنيهات.
- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه.
- يتراوح سعر السبيط والكاليماري اليوم السبت، بين 180 و350 جنيها.
- يتراوح سعر الكابوريا في الأسواق بين 40 و210 جنيهات.
- بالنسبة لسعر كيلو الدنيس يتراوح بين 85 و210 جنيهات.
- يتراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 175 و370 جنيها.
أسعار سمك البوري
- سعر كيلو البوري يتراوح بين 70 و80 جنيها.