سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. كيلو «البلطي» بـ30 جنيها

شهد سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا كبيرا للغاية في بعض الأنواع البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم الجمعة، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة بمحافظات الدلتا.

تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر السمك في محافظات الدلتا شهد صباح اليوم وفرة في المعروض من الأسماكن خاصة من أسماك البلطي والطوبار الأكثر من حيث التداول، إذ سجلت أسعارها النحو التالي:

- سعر السمك البلطي يبدأ من 30 وحتى 53 جنيها للكيلو للحجم الكبير.

- سعر أسماك البوري (الطوبار) يبدأ من 45 وحتى 57 جنيها للحجم الكبير.

- سعر أسماك الكابوريا 45 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البياض 70 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البوري 48 وحتى 61 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البليمي 36 جنيها للكيلو.

- سعر سمك المبروك 32 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط البيضاء 22 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 20 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر يبدأ من 107 جنيهات للكيلو الحجم الصغير.

- سعر الجمبري 310 جنيهات للكيلو الحجم الكبير.

- سعر كيلو اللوت 190 جنيها للكيلو.

- سعر أسماك القاروص 162 جنيها للكيلو.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم الجمعة

وأوضح «كرم» أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم شهد حركة بيع وتداول كبيرة بين محافظات الدلتا في صباح اليوم الجمعة، وسط مؤشر تراجع جيد قبيل قدوم شهر رمضان المبارك.

- سعر سمك موسى 105 جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الدنيس 87 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الحبار 162 جنيها للكيلو.

- سعر السردين 55 جنيها للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية يبدأ من 137 حتى 145 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الوقار 172 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البربوني 78جنيها للكيلو.