تراجع أسعار السمك اليوم الخميس 4-1-2024.. البلطي يبدأ من 40 جنيهًا

تراجعت أسعار السمك اليوم الخميس 4-1-2024 بمقدار 9 جنيهات لكل كيلو من البلطي مقارنة بأسعار اليوم السابق، ويباع بـ40 جنيها في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 49 جنيها، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تنشر «الوطن»، أسعار السمك اليوم الخميس 4-1-2024 في الأسواق كالتالي:

أسعار السمك البلطي

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 200 و270 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 55 و216 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 100 و300 جنيه

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 40 إلى 65 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 41 و190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 62 و120 جنيها.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 70 و90 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و145 جنيهًا.

- يتراوح الدنيس بين 81 و210 جنيهات.