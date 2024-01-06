جندي إسرائيلي باكيا أمام الكنيست: «جثث زملائي في كل مكان وجمعتها على عربة»

قال جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أرُسل للقيام بمهمة في قطاع غزة، لمحاولة مساعدة مجموعة من أصدقائه الجنود لإيجاد طريق عودتهم إلى ثكناتهم، بعد تعرضهم لكمين من الفصائل الفلسطينية، لكنه وجدهم جميعًا موتى، وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان».

الجندي إيران ماس، أضاف في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أنه جرى إرساله لمساعدة الجنود، لكنه لم يجد أحدًا، يقول: «كلهم كانوا موتى، لم أصدق ما رأيت في ذلك اليوم».

جندي إسرائيلي باكيًا: «الجثث كانت متناثرة في كل مكان»

أضاف باكيًا، أنه حاول وضعهم على عربة لنقلهم إلى إسرائيل ودفنهم: «خشيت أن يأتي أحد ويخطف الجثث المتناثرة في كل مكان، فبدأت بجمعهم على العربة ووضعتهم جميعًا في مكان واحد، لقد كانوا كُثر».

خسائر جيش الاحتلال

وكبدت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة الحرب على قطاع غزة، إذ وصل عدد القتلى إلى أكثر من 500، منذ عملية طوفان الأقصى، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وجاء عدد القتلى من الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية فقط، 167 قتيلًا.