أين اختفى جنود الاحتلال؟.. 15 إسرائيليا دخلوا إلى غزة ولم يخرجوا منها

أعلنت الحاخامية العسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر اختفاء نحو 15 جنديًا داخل قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

رجح جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، أن يكون الجنود تم احتجازهم وانضموا إلى مجموعة المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أنّه طالما المختفين من الجنود فهذا يرجح سيناريو انضمامهم إلى قافلة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

الحرازين: من المرجح احتجاز الجنود مع المتحزين الاسرائليين

وتابع الحرازين لـ«الوطن»، أنّ احتجاز جنود تابعين لجيش الاحتلال وربط مصيرهم بمصير بقية المتحجزين يضع الفصائل في موقف قوة خلال التفاوض من أجل وقف العدوان في مقابل إطلاق سراح المحتجزين، حيث لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها الإرهابية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

أما السيناريو الثاني فهو سيناريو قتل الجنود خلال الهجوم المضاد من جانب الفصائل الفلسطينية دفاعا عن غزة، إذ يواصل الاحتلال عملياته الإرهابية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ووصلت أعداد الشهداء لأكثر من 22 ألف و500 شهيد فلسطيني حتى اللحظة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.