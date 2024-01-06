أمين تحالف الأحزاب: القطاع الرياضي في مصر شهد إنجازات غير مسبوقة

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب إرادة جيل، إن الرياضة المصرية شهدت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة كبيرة في كل المجالات، حيث أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والرياضيين، ووجه بتوفير كل سبل الدعم لهم، مما انعكس إيجابًا على النتائج التي حققوها في المحافل الدولية.

تطوير البنية التحتية الرياضية

وأوضح «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنجازات الرئيس السيسي في مجال الرياضة عديدة ومتنوعة، ومنها تطوير البنية التحتية الرياضية، حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الملاعب والمجمعات الرياضية وصالات الألعاب الرياضية، كما تم تطوير وصيانة العديد من المنشآت الرياضية القائمة، بالإضافة لإنشاءات رياضية غير مسبوقة في العاصمة الإدارية.

الدولة حريصة على مستقبل الشباب

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الاهتمام بالرياضة في إطار استراتيجية عمل الدولة المصرية يؤكد أن الدولة حريصة على مستقبل الشباب، لافتا إلى أن الشباب المصري لديه عزيمة لا تلين وحقق وما زال يحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضة على مستوى العالم.