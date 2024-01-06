الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية كتب: نرمين عفيفي 10:43 ص | السبت 06 يناير 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات ويشيد بالمشاركة الرئيس السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور بمنطقة القاهرة الجديدة حينما قال «دحلان»: شكرا لـ«السيسي» السيسي بقلم نرمين عفيفي