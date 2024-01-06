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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

كتب:

نرمين عفيفي
10:43 ص | السبت 06 يناير 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم نرمين عفيفي