للمالك والمستأجر.. أفضل طريقة لكتابة عقد إيجار الشقة وضمان حقك القانوني

كثير من المشكلات تحدث بسبب ثغرات في عقود الإيجار قد يقع فيها المستأجر أو المالك، لذا يبحث عدد كبير من المستأجرين والملاك عن الطريقة السليمة لكتابة عقود إيجار الشقق والوحدات التي يعيشون فيها أو يؤجرونها.

وترصد السطور التالية أهم الخطوات والتعليمات التي تساعد على كتابة بيانات العقد بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين في العقود الإيجارية، ومن المرجح أن تكون عقود الإيجار مكتوبة بخط اليد ومسجلة، لذلك يجب أن تكون دقيقة، إذا حدثت مشكلة بين المالك والمستأجر، فسيمكنك ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقود الإيجار

وقال أحمد رضوان، المحامي والمستشار القانوني لـ«الوطن»، إن عقود الإيجار من أهم الأمور التى تحدث عليها خلافات بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية، ويجب أن نراعي عند كتابتها عدة أمور وملاحظات، أهمها البيانات المطلوبة في كتابة العقد ومنها بيانات المؤجر وأهمها الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، وكذلك بيانات المستأجر، وتتضمن الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، ويجب أيضا أن يوقّع كل من الطرفين على عقد الإيجار كدليل على الموافقة على كل الشروط والبنود.

مكان الشقة السكنية

وأشار «رضوان» إلى أن العقد يجب أن يتضمن تاريخ تحرير ومدة الإيجار بالتفاصيل، وهناك نماذج معدة مسبقا لعقد الإيجار، مع العلم أن الطرف الأول هو المؤجر والطرف الثاني هو المستأجر، وكذلك توضيح تفاصيل مكان الشقة السكنية والغرض من الإيجار يكون للسكن فقط تحسبا لأن يحولها المستأجر إلى أي نشاط أخر بعد ذلك، ومبلغ الإيجار بالجنية المصري، وقيكة التأمين، وموقف مصروفات المرافق من مياه وغاز وكهرباء، وحالة الشقة بالتفاصيل، مع تأكيد حق المالك في طرد المستأجر حال مخالفته لأي من شروط العقد.