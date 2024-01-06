«الصحة» تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال.. بينها نقص الأكسجين

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا، قبل قليل، بشأن أسباب فقدان السمع عند الأطفال، موضحة وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تعرض الطفل لفقدان السمع.

أسباب فقدان السمع عند الأطفال

وجاءت أسباب فقدان السمع عند الأطفال كالتالي:

- نقص الأكسجين وقت الولادة

- اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة

- انخفاض الوزن عند الميلاد

- العدوى الأخرى في الفترة المحيطة بالولادة

عوامل وراثية في مرحلة ما قبل الولادة

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إنه في مرحلة ما قبل الولادة هناك عوامل وراثية مثل الالتهابات داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا، ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن أهمية إجراء الكشف السمعي للأطفال حديثي الولادة لاكتشاف المرض في حال وجوده، مشيرة إلى حملة 100 يوم صحة والتي توفر الخدمة مجانا دون تحمل أي تكاليف مالية.

الكشف داخل حملة 100 يوم صحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن حملة 100 يوم صحة موجودة على مستوى محافظات الجمهورية داخل الوحدات الصحية التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، ويمكن معرفة أقرب مكان لك للاستفادة من الخدمات الصحية للحملة من خلال الاتصال بالخط الساخن 105، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.