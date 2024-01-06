«الصحة» تُحذر من أعراض تظهر على السيدات تدل على الإصابة بالسرطان

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض التي إذا ظهرت على السيدات، يجب عليهن الذهاب إلى الطبيب فورا نظرا لانها تشير إلى الإصابة بمرض خطير، ووفقًا لتقرير عممته الوزارة على كل مديريات الشؤون الصحية، يحدد هذه الأعراض، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعراض حال ظهورها يجب الذهاب إلى أقرب مستشفى

وجاءت الأعراض التي حذرت منها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:-

- الألم المستمر في الظهر أو الساقين أو الحوض.

- زيادة في الإفرازات المهلبية.

- فقدان الوزن والإجهاد وفقدان الشهية.

- الانزعاج المهبلي.

- تورم الساقين.

الكشف مجانا من خلال حملة «100 يوم صحة»

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن هذه الأعراض تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفور ظهور هذه الأعراض لا بد من استشارة الطبيب فورا، مشيرة إلى أن حملة «100 يوم صحة» توفر خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، من خلال ملء استبيان، والدخول إلى الوحدات الصحية القريبة من محيطك، والكشف والعلاج مجانا دون تحمل أي أعباء مالية.