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«الصحة» تحذر من الإسراف في تناول أدوية الإمساك: «يسبب مرضا مزمنا»

كتب:

مريم الخطري
09:06 ص | السبت 06 يناير 2024
الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإسراف في تناول أدوية الإمساك، دون استشارة الطبيب المختص، وقالت في تقرير عممته على مديريات الشؤون الصحية، إن الإفراط في تناول تلك الأدوية يسبب «الإمساك المزمن».

خطورة الإسراف في تناول أدوية الإمساك

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «تناول أدوية الإمساك بكثرة دون الرجوع إلى الطبيب المختص يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد عليها وضعف وظيفة الأمعاء»، مشيرة إلى الآثار الجانبية لأدوية الإمساك تشمل انتفاخ الأمعاء وألما في البطن لذلك على المواطنين حال الرغبة في الحصول على أدوية الإمساك ضرورة العودة إلى الطبيب ليحدد الجرعات الخاصة بالحالة المرضية.

تحذير من الخلطات الشعبية لعلاج الإمساك

أضافت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين عند الإصابة بالإمساك، عدم اللجوء للوصفات الشعبية المتداولة، مؤكدة أن تشخيص الطبيب هو الخيار الآمن، وكل حالة مرضية تختلف عن غيرها، وبالتالي يختلف البروتوكول العلاجي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.