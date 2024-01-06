الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: «بذلنا جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية في مصر»

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال تفقده «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلاك «عاوز أقولكم عملنا في مصر إيه من 2014، عملنا جهد كبير أوي لبناء بنية رياضية في مصر، ومش بس على أد المدينة الأولمبية، لأ في كل محافظة منشآت رياضية تساعد الشباب الرياضيين».

وقال الرئيس السيسي: «بالإضافة لـ4500 مركز شباب كانوا موجودين قبل كده بس رفعنا كفاءتهم، وفي مبادرة حياة كريمة تم رفع كفاءة حوالي 1700 مركز شباب».

أضاف الرئيس: «مدينة مصر الأولمبية فيها 22 منشأة رياضية طبقا للمعايير العالمية في كل لعبة، سواء السباحة أو التنس أو الاسكواش».