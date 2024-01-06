الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 12:36 م | السبت 06 يناير 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم عضو بـ«مستقبل وطن»: دعم الرئيس السيسي للرياضيين أسهم في تحقيق إنجازات دولية السيسي يطالب لاعبي المنتخب الوطني ببذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية محمد صلاح يقدم قميص المنتخب للرئيس السيسي خلال زيارته للمعسكر (صور) السيسي بقلم نرمين عفيفي