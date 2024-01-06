وثائق تكشف تورط «الموساد» الإسرائيلي بقضية «إبستين».. هل كان جاسوسا؟

عادت قضية جيفري إبستين، المعروفة باسم «بيتزا جيت»، إلى الواجهة من جديد، بعد أن أعلنت محكمة أمريكية رفع الستار عن العديد من الأوراق والمستندات المتعلقة بواحدة من أشهر قضايا القرن الـ21، وكشفت المستندات عن أسماء مشاهير متورطين قضية «إبستين» واستغلال أطفال في أعمال منافية للآداب.

وجاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، في ملفات القضية التي وصفت بـ«القنبلة»، وفتح الشكوك والمستندات فيما يتعلق بعلاقة جهاز «الموساد» الإسرائيلي بهذه القضية، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وصحف عالمية الأخرى.

شغل إيهود باراك منصب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من عام 1991 إلى عام 2001، بعد أن خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 35 عاماً، وترقى إلى منصب رئيس هيئة الأركان العامة.

مقابلات بين إيهود باراك وجيفري إبستين

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد تقابل إيهود باراك مع جيفري إبستين حوالي 36 مرة، وتم تصويره وهو يدخل منزل «إبستين» في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يضع وشاحًا حول وجهه، كان ذلك في عام 2016، وفي اليوم نفسه، قال الشهود إنهم شاهدوا شابات يدخلن ويخرجن من المنزل طوال ساعات اليوم.

عمليات فخ لجذب العملاء

المفاجأة غير المتوقعة في القضية، أن الأفعال اللا أخلاقية التي كان يقوم بها «إبستين»، كانت عبارة عن عمليات فخ لجذب العملاء، فكان يحصل على معلومات مسيئة عن شخصيات سياسية أو تجارية، بغرض تجنيدها أو ابتزازها.

علاقة إبستين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب صحيفة «رولينج ستون» البريطانية، كان لـ«إبستين» علاقة مباشرة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عن طريق رجل الأعمال والصحفي البريطاني روبرت ماكسويل، الذي كان حلقة وصل بين حكومة الاحتلال وحكومات أخرى خلال حياته، و قدم «إبستين» لقادة أجهزة الاستخبارات في دولة الاحتلال.

جاسوس الموساد الإسرائيلي

وتزعم العديد من التقارير المتعلقة بالقضية أن جيفري إبستين كان جاسوساً للموساد الإسرائيلي، وكان يجتمع بالقادة والسياسين في جزيرته المشبوهة، والمعروفة بـ«ليتل سانت جيمس»، والتي اشتراها خصيصاً للممارسة الأعمال اللا أخلاقية، وأثناء اجتماعاته، كان يجمع كل الأدلة عن الشخصيات، ويوثقها بالصوت والصورة، ليقوم بابتزازهم وإجبارهم على خدمة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

«إبستين» صندوق أسود للأسرار

امتلاك جيفري إبستين العديد من الأسرار عن الشخصيات السياسية في العالم، أكدها مارك إبستين، شقيقه، حين زعم في حوار لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن «إبستين» كان لديه معلومات من شأنها استبعاد كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب من الانتخابات الأمريكية عام 2016.

جولي براون، كاتبة، قامت بتأليف كتاب اسمه «انحراف العدالة: قصة جيفري إبستين»، قالت لصحيفة «تايمز إوف إسرائيل»، إنه «من المحتمل أن يكون لإبستين علاقات مع مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي».

جنازة جيفري إبستين

وعلى الرغم من قضية جيفري إبستين والفضائح التي لاحقته، إلا أنه بعد وفاته في عام 2019، أقيمت له جنازة الأبطال في «جبل الزيتون» في إسرائيل، وحضرها العديد من رؤساء المخابرات السابقين، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رئيس دولة الاحتلال في ذلك الحين.