رئيس أمريكي سابق يرتدي فستانا.. مفاجأة مدوية في قضية جيفري إبستين

يعد بيل كلينتون رئيس أمريكياً سابقا، أحد القادة الذين ثبت تورطهم في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، التي ثبت فيها ارتكابه جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات في جلسات الاسترخاء، إذ ظهر اسمه في الوثائق الرسمية أكثر من 50 مرة، وهو ما لفت الشكوك حول تورطه في الجرائم، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

فستان أزرق يكشف تورط كلينتون

من بين الوثائق التي كشفت عنها المحكمة الفيدرالية في نيويورك، صورة غريبة يظهر فيها رئيس أمريكي أسبق، يرتدي فستان أزرق وحذاء نسائي، ويجلس بوضعية أنثوية، وعند النظر إلى الصورة من بعيد، يمكن الاعتقاد بأنها أنثى، لكن بالتدقيق إليها، تكتشف أنه بيل كلينتون.

لمتابعة القراءة اضغط هنا.