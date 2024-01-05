رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس أمريكي سابق يرتدي فستانا.. مفاجأة مدوية في قضية جيفري إبستين

كتب:

شروق مراد
01:05 م | الجمعة 05 يناير 2024
جيفري إستين

جيفري إستين

يعد بيل كلينتون رئيس أمريكياً سابقا، أحد القادة الذين ثبت تورطهم في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، التي ثبت فيها ارتكابه جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات في جلسات الاسترخاء، إذ ظهر اسمه في الوثائق الرسمية أكثر من 50 مرة، وهو ما لفت الشكوك حول تورطه في الجرائم، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

فستان أزرق يكشف تورط كلينتون

من بين الوثائق التي كشفت عنها المحكمة الفيدرالية في نيويورك، صورة غريبة يظهر فيها رئيس أمريكي أسبق، يرتدي فستان أزرق وحذاء نسائي، ويجلس بوضعية أنثوية، وعند النظر إلى الصورة من بعيد، يمكن الاعتقاد بأنها أنثى، لكن بالتدقيق إليها، تكتشف أنه بيل كلينتون.

لمتابعة القراءة اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

خروج الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون» من المستشفى.. «صور وفيديو»

تفاصيل الحالة الصحية لـ بيل كلينتون بعد 5 أيام في المستشفى: يخرج اليوم

دخول بيل كلينتون العناية المركزة.. بسبب إصابة بالتهاب في المسالك البولية

شخصيات عالمية متورطة في قضية جيفري إبستين.. ستيفن هوكينج بينهم

صحيفة أمريكية: هيلاري تطلب الطلاق من بيل كلينتون بعد الخسارة

«ترامب» يبدأ التراجع عن وعوده: سأطلب النصح من «بيل كلينتون».. وسأعدِّل مشروع «أوباما كير»
بقلم شروق مراد