محمد صلاح للرئيس السيسي: «نعدك بالتتويج ببطولة أمم أفريقيا»

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زياته لمعسكر المنتخب في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «بنشكر حضرتك على الدعم ده، ووزير الرياضة بيوصل لنا دعم ومساندة حضرتك، وكمان اتحاد الكرة، وفيه تحسن كبير بالمنظومة، وكل حاجة عاوزينها بتتوفرلنا».

أضاف «صلاح»: «اللاعيبة بتوعد حضرتك تكسب بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار، والبطولة اللي فاتت مكناش محظوظين شوية، عملنا اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا، والمنظومة كلها بتوعد حضرتك تعمل حاجة كويسة في البطولة ونكسبها».