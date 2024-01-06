السيسي: بنجهز لاعيبة تمثل المنتخب بشكل يليق.. واحتراف 7 مصريين في أوروبا شيء مشرف
كتب:
نرمين عفيفي
01:10 م | السبت 06 يناير 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المنتخب المصري
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال حضور جانب من تدريبهم في «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «بدأنا في مدينة مصر الأولمبية من 6 سنوات.. اهتمينا أوي بمصر وشعبنا ووفرنا بنية رياضية تليق، وكمان بنجهز لاعيبة تمثل مصر بشكل يليق».
وقال الرئيس السيسي، للاعبي المنتخب: «كل اللي موجودين هنا دلوقتي شباب ربنا ميزهم بالموهبة، والموهبة مسؤولية، عندنا 7 لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية، وهو شيء يشرفنا، وهي مسؤولية كبيرة، في النهاية انتو بتمثلوا نفسكم وبتمثلوا بلدكم».
أضاف الرئيس: «لازم تبذلوا جهد كبير علشان تمثلوا بلدكم وفريقكم، وعلينا مسؤولية تانية بضرورة الإخلاص للفريق والدولة واللعبة».