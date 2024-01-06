السيسي: بنجهز لاعيبة تمثل المنتخب بشكل يليق.. واحتراف 7 مصريين في أوروبا شيء مشرف

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال حضور جانب من تدريبهم في «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «بدأنا في مدينة مصر الأولمبية من 6 سنوات.. اهتمينا أوي بمصر وشعبنا ووفرنا بنية رياضية تليق، وكمان بنجهز لاعيبة تمثل مصر بشكل يليق».

وقال الرئيس السيسي، للاعبي المنتخب: «كل اللي موجودين هنا دلوقتي شباب ربنا ميزهم بالموهبة، والموهبة مسؤولية، عندنا 7 لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية، وهو شيء يشرفنا، وهي مسؤولية كبيرة، في النهاية انتو بتمثلوا نفسكم وبتمثلوا بلدكم».

أضاف الرئيس: «لازم تبذلوا جهد كبير علشان تمثلوا بلدكم وفريقكم، وعلينا مسؤولية تانية بضرورة الإخلاص للفريق والدولة واللعبة».