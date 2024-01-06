مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 01:41 م | السبت 06 يناير 2024 جيش الاحتلال استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب غزة.. واشتباكات مع الفصائل بعدة محاور فصائل فلسطينية تفجر آلية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة «يونيسيف»: سوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في قطاع غزة مسلسل «حالة خاصة» يدعم غزة.. «خريطة فلسطين في الحلقة الأولى» طلاب مدارس الغردقة يطلقون مبادرة «ومن أحياها» لدعم أطفال غزة غزة قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي