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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:41 م | السبت 06 يناير 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم نرمين عفيفي