طلاب مدارس الغردقة يطلقون مبادرة «ومن أحياها» لدعم أطفال غزة

أطلق طلاب المدارس التجريبية بالغردقة اليوم السبت، مبادرة «ومن أحياها» لدعم أطفال غزة، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر، وتهدف لتجميع مساعدات غذائية لقطاع غزة بشكل عام ولأطفال غزة بشكل خاص، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

دعم أطفال غزة

وأشار أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إلى أن مبادرة »ومن أحياها» لدعم أطفال غزة نواة للعديد من المبادرات الأخرى لجميع مدارس الإدارة، لافتاً إلى أنه لا بد من مشاركة التلاميذ في تلك هذه المبادرات لترسيخ القيم والرحمة.

ومن جانبها قالت مها الصاوي، مسؤول المدارس التجريبية بإدارة الغردقة التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، جاءت الفكرة لمشاركة الطلاب والطالبات في المدارس مشاركة فعالة، موضحة أنه عندما بدأ تنفيذ المبادرة كان هناك ترحيبا كبيرا من جميع الجهات المعنية، والكل كان سعيدا بتلك المبادرة، وتم تنفيذ المبادرة بتسليم المساعدات إلى فرع الهلال الأحمر بمدينة الغردقة.

الهلال الأحمر المصري

ومن جانبه قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، اليوم، استقبالنا مجموعة من مدارس الإدارة التعليمية بالغردقة، لتقديم كميات من المساعدات الغذائية لإرسالها للمقر الرئيسي لإعادة إرسالها إلى غزة ضمن القوافل المساعدات التي يتم إرسالها إلى القطاع.