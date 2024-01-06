نجل المطرب محمد ثروت يوجه رسالة لشقيقته: سأظل أدعمك طوال العمر

حرص المخرج أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير محمد ثروت، على توجيه رسالة إلى شقيقته داليا، بالتزامن مع الأيام الأولى في عام 2024، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، معبرًا من خلال رسالته عن مدى حبه واعتزازه بها.

واستعان أحمد ثروت، في رسالته بمجموعة من الصور الجديدة لحفل زفاف شقيقته داليا الذي أقيم قبل نهاية عام 2023 في شهر ديسمبر الماضي، التي ضمت عددا من أفراد الأسرة والده ووالدته، إلى جانب عروسته لمى الشواربي.

زواج ابنة محمد ثروت في ديسمبر

ووجه أحمد ثروت رسالة إلى شقيقته بتأكيده أن زفافها أهم حدث بالنسبة إليه في عام 2023، وأنه سيظل طيلة عمره داعمًا لها وبجوارها، وجاءت كلماته تحمل تقديرًا وحبًا لها «ربنا يقدرني وأفضل في ظهرك طول العمر».

زواج ابن محمد ثروت في نوفمبر

وكان المخرج أحمد ثروت، احتفل بزفافه على لاعبة النادي الأهلي لمى الشواربي في شهر نوفمبر الماضي، بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، واستدعت رحلة علاجه السفر للخارج، حتى منّ الله عليه بالشفاء.