«لعنة غزة».. أمراض نفسية وأوبئة تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدين من الحرب

ظهرت العديد من الأمراض النفسية والأوبئة بين عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين يجري سحبهم من مواقع المعارك في قطاع غزة، كما أقدم عدد منهم على الانتحار، فيما يخضع آخرون للعلاج بالمستشفيات العقلية، حتى أصبح القطاع الفلسطيني يشكل «لعنة» لكثير من الجنود في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

طاعون السعال الديكي

وفى آخر مرض ضرب صفوف الاحتلال كان «طاعون السعال الديكي»، الذي انتشر بشكل واسع بين جنود جيش الاحتلال، وبدأ بالانتقال بين الجنود دون علمهم، بحسب ما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بيانات وزارة الصحة تظهر زيادة بنسبة تصل إلى 1000% في عدد الحالات المبلغ عنها.

ويسبب المرض سعالاً مزعجاً ومؤلماً يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر، ويتأثر بشكل رئيسي الأشخاص، وخاصة الأطفال الرضع الذين يمكن أن يواجهوا صعوبة في التنفس ويعانون من انقطاع التنفس.

الإصابة ببكتيريا غامضة

وعلى جانب آخر، انتشرت بكتيريا غامضة وعوامل فطرية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأدت إلى وفاة بعض الجنود في أحد المستشفيات، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وبحسب التقرير، أصيب الجنود ببكتيريا قاتلة، وبالرغم من جهود الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهم بعد انتشار البكتيريا القاتلة، ومنها «بكتيريا الشيجيلا»، التي أصابت العديد من جنود الاحتلال وهددت حياتهم بالموت.

وحذر خبراء الصحة العامة من أنه قد يستغرق وقتًا قصيرًا قبل أن تنتشر بعض أو جميع الأمراض في غزة إلى إسرائيل عن طريق القوات العائدة أو طرق أخرى.

كابوس يضرب جنود الاحتلال

ووفقًا لتقرير قناة الـ12 الإسرائيلية، استفاق جندي إسرائيلي على كابوس بعد أيام من عودته من حرب في غزة، مما أدى إلى استخدامه البندقية ضد رفاقه في جيش الاحتلال الإسرائيلي في معسكرات في مدينة عسقلان، وقد تأثر عدد كبير من الجنود، يبلغ حوالي 890 جندياُ، بذلك الحادث.

وبدأ الجندي في إطلاق النار على جدار غرفته، مما سمح ببدء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية في الحادث، ونظرًا لحالة الصعوبة النفسية التي يعاني منها الجندي، قرر وقتها عدم إجراء التحقيق معه.

إعاقة تصيب جنود الاحتلال

ومن ناحية أخرى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن عدد الجنود المصابين خلال الحرب على غزة لا يتجاوز 2300 جندي، وكشف تقرير إعلامي استنادًا إلى مسؤولين يتعاملون مع الجرحى على مدار 24 ساعة في اليوم، أن العدد الحقيقي يفوق هذا الرقم بكثير، ويشير التقرير إلى أن الناطق الرسمي للجيش لا يقدم الحقيقة.

ووفقًا لتقرير نشره، محلل الشؤون العسكرية ويُدعي يوسي يهوشواع، أن هناك نحو 3400 جندي معاق منذ 7 من أكتوبر الماضي، عندما شنت الفصائل الفلسطينية هجومها على الثكنات العسكرية والبلدات اليهودية في غلاف غزة، وأكد التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل المواطنين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب في جنوب وشمال إسرائيل، ولا تشمل الإصابات الخفيفة والمتوسطة.

جندي يتبول على نفسه

في اعترافات صادمة في الكنيست الإسرائيلي، كشف الجندي الإسرائيلي أفيخاي ليفي عن تجاربه الصعبة بعد عودته من قطاع غزة. أكد ليفي أنه يعاني من تخيل مرور قذائف «آر بي جي» فوق رأسه وشم رائحة الجثث بعدها، وأشار إلى أنه لا يستطيع النوم إلا بعد تناول الكحول يوميًا، كما أفاد بتخلي الحكومة الإسرائيلية عنه ورفاقه الجنود المحاربين. وأضاف أنه يعاني من كوابيس مستمرة حيث يظهر له 40 فلسطينيا قتلهم ويسألونه لماذا قتلتهم.