زيادة استهلاك المنومات و100 ألف مكالمة استغاثة شعور بالقلق.. إسرائيل لا تنام

أزمة جديدة يعاني منها الداخل الإسرائيلي الذي يشن حربا شعواء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تسببت في أن يطير النوم من عيونهم.

زيادة كبيرة في استهلاك أدوية النوم

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن البيانات الواردة من صناديق التأمين الصحي والصيدليات في إسرائيل تكشف عن زيادة كبيرة في استهلاك أدوية النوم، بموجب وصفة طبية أو بأشكال بديلة في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن هذه الزيادة يمكن أن تزيد من خطر الإدمان وتلحق الضرر بآلية النوم الطبيعية.

أدى الوضع الأمني ​​والسياسي منذ أحداث 7 أكتوبر إلى زيادة استفسارات المرضى وشكاواهم من مشاعر الخوف والقلق.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تم تسجيل نحو مائة ألف نداء استغاثة حول الشعور بالوحدة، والاكتئاب، والقلق، والأفكار الانتحارية، وكذلك اضطرابات النوم ذات الصلة، وفقا للبيانات التي قدمها العاملون في مجال الصحة في إسرائيل.

زيادة استهلاك الأدوية المنومة بنسبة 170% في أكتوبر

ووفقا لبيانات صندوق التأمين الصحي المتحد، أظهر الشهر الأول من العدوان على الفلسطنيين زيادة بنسبة 170% في عدد المرضى الذين بدأوا لأول مرة العلاج بالأقراص المنومة والتخدير مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

يقول تال لافانا، أخصائي علم النفس السريري ومدير نظام الصحة النفسية في منظمة معاهدات في محافظة القدس: "نشهد زيادة كبيرة في استهلاك أدوية النوم خلال هذه الفترة، وهو أمر مفهوم ومتوقع".

منذ 7 أكتوبر والمستوطنين في إسرائيل مليئون بالمخاوف والقلق بشأن الوضع الأمني

ونقلت الصحيفة الدكتور عميت لوتان، مدير الطب النفسي، أنه منذ 7 أكتوبر والمستوطنين في إسرائيل مليء بالمخاوف والقلق بشأن الوضع الأمني، ولذلك نرى أيضا في منطقة القدس العربية زيادة في استهلاك الحبوب المنومة ومع ذلك، فإن مشاهدة الأخبار على شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة لفترة طويلة، بالإضافة إلى زيادة القلق، تضر أيضًا بإفراز هرمون النوم لديهم مضيفًا أن هذا الهرمون، الميلاتونين، يجعل من الصعب علينا النوم عندما لا يتم إفرازه أو يتم إفرازه.

الحرب التي يشنوها تسبب زيادة في مستوى القلق

وأشارت الدكتورة عينات مدار، أخصائية الطب الباطني والطب النفسي في مركز عيمك لزيادة استهلاك أدوية النوم واضحة أيضًا في شمال الأراضي المحتلة: نشهد زيادة كبيرة في شكاوى المرضى حول ضعف النوم وجودته"، مؤكدة "أن الحرب التي يشنوها تسبب زيادة في مستوى القلق مما يؤثر على القدرة على النوم ، بالإضافة إلى نوعية النوم، مشددة على أن اضطراب النوم يمكن أن يكون أيضاً العرض الأول لاضطراب عقلي آخر مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة، وقلة النوم في حد ذاتها تسبب تدني الحالة المزاجية وصعوبات وظيفية كبيرة.

وحذرت من استخدام الحبوب المنومة وأنه ينطوي على مخاطر، خاصة عند تناولها على مدى فترة طويلة. وأن العلاج بالحبوب المنومة يضعف نوعية النوم، وقد يسبب التعب خلال اليوم التالي، والارتباك، وفقدان الذاكرة على المدى القصير، وارتفاع خطر وقوع حوادث وقد يسبب أيضًا الإدمان والاعتماد وأعراض الانسحاب والحاجة إلى زيادة الجرعة