محكمة أمريكية تعلن المتورطين بقضية «جيفري إبستين».. رؤساء ومشاهير عالميين

أُعيدت قضية الجاسوس الأمريكي الإسرائيلي جيفري إبستين إلى صدارة اهتمامات الرأي العام من جديد، بعد أن أعلنت محكمة نيويورك الفيدرالية نشر أكثر من 600 وثيقة ومستند تتعلق بالقضية الشهيرة، التي تضمنت ممارسات لا أخلاقية لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حيث تكشفت الوثائق عن 150 اسماً لشخصيات عامة ورؤساء وقادة دول العالم، من المتورطين في القضية المعروفة أيضاً باسم «بيتزا جيت».

وتتمثل قضية جيفري إبستين، أو «بيتزا جيت»، في ممارسة أعمال منافية للآداب مع الأطفال، والإتجار بهم بالإجبار أو بالتراضي، بالإضافة إلى استغلال وابتزاز عدد كبير من السياسيين ورجال المال والاقتصاد في العديد من دول العالم، لخدمة أهداف تتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي عام 2019، أقدم «إبستين» على الانتحار في زنزانته بالولايات المتحدة، بعد اتهامه في العديد من القضايا المسيئة.

150 اسماً كشفتهم الوثائق

وكشفت الوثائق التي أفرجت عنها المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن الـ150 اسماً يرتبطون بطريقة أو بأخرى بالمتهم الرئيسي في القضية، جيفري إبستين، ولا يعني وجود الاسم في القائمة، أنه كان يشارك «إبستين» في الاتجار بالأطفال والأعمال اللا أخلاقية على جزيرته المعروفة باسم «ليتل سانت جيمس»، حيث يعني وجود الاسم أنه ورد في التحقيقات، أو كان ضمن الضحايا، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وصحيفة «إندبندنت» في تقريرين مستقلين اليوم السبت.

وتستعرض «الوطن» قائمة الـ150 اسماً، التي كشفت عنها الوثائق، وهم:

- جيسلين ماكسويل، صديقة «إبستين»، أدينت في عام 2021 بتهمة الاتجار بالبشر فيما يتعلق بأنشطة جيفري إبستين.

- الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة.

- سارة فيرجسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو.

- بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق.

- دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق.

- هيلاري كلينتون، السيدة الأولى السابقة في إدارة بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية الأمريكية، في عهد باراك أوباما.

- ديفيد كوبرفيلد، ساحر مسرحي أمريكي شهير.

- جون كونيلي، محقق شرطة نيويورك، تحول إلى صحفي استقصائي حقق مع «إبستين».

- آلان ديرشوفيتز، محامٍ.

- ليوناردو دي كابريو، ممثل ومنتج سينمائي مشهور.

- آل جور، نائب الرئيس الأمريكي السابق في عهد بيل كلينتون.

- ستيفن هوكينج، عالم فيزياء بريطاني.

- إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.

- مايكل جاكسون، المطرب والموسيقار الشهير المعروف بلقب «ملك البوب».

- مارفن مينكسي، رائد الذكاء الاصطناعي.

- كيفين سبيسي، ممثل.

- جورج لوكاس، مخرج سينمائي أمريكي.

- لوك برونيل، رئيس وكالة عارضات الأزياء الفرنسية.

- كيت بلانشيت، ممثلة أسترالية.

- ناعومي كامبل، عارضة أزياء بريطانية.

- شارون تشرشر، صحفي بريطاني.

- بروس ويليز، ممثل مشهور.

- بيل ريتشاردسون، الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو.

- كاميرون دياز، ممثلة.

- جلين دوبين، مدير صندوق التحوط الأمريكي الذي يُزعم أنه صديق لإبستين.

- إيفا أندرسون دوبين، ملكة جمال السويد السابقة وزوجة جلين دوبين.

- نعوم تشومسكي، عالم لغوي وفيلسوف سياسي.

- توم بريتزكر، رجل أعمال أمريكي.

- كريس تاكر، ممثل كوميدي.

- روبرت إف كينيدي جونيور، سياسي أمريكي شهير ومرشح للرئاسة الأمريكية 2024.

- جيمس مايكل اوستريتش.

- خوان وماريا أليسي، زوجان يعملان في منزل إبستين بفلوريدا.

- يانوش باناسياك، شغل منصب مدير منزل إبستين.

- بيلا كلاين، محاسبة سابقة في مكتب إبستين.

- ليزلي جروف، سكرتيرة جيفري إبستين السابقة.

- كارول كيس.

- الدكتور ستيفن أولسون.

- ستيفن كوفمان.

- ويندي لي، مؤلف.

- بيتر ليسترمان.

- نادية مارسينكوفا.

- بوب مايستر.

- جيمي ميلانسون.

- دونالد موريل.

- ديفيد مولين.

- ديفيد نور.

- جو باجانو.

- ماي بالوجا.

- ستانلي بوتينجر.

- جو ريكاري، ضابط شرطة سابق.

- مايكل رايتر.

- رينالدو وديبرا ريزو.

- سكاي روبرتس.

- كيمبلرلي روبرتس.

- لين روبرتس.

- هالي روبسون.

- ديف رودجرز.

- ألفريدو رودريكيز.

- سكوت روثنسون.

- فورست سوير.

- دو شوتل، ضابط شرطة.

- جوانا سيوبيرج، تزعم أنها تعرضت للاعتداء على يد إبستين حين كانت فتاة قاصر.

- سيسيليا شتاين.

- ماريان سترونج.

- مارك تافويا.

- إيمي تايلور.

- برنت تيندال.

- كيفن طومسون.

- إد تاتل.

- ليس ويكسنر.

- أبيجيل ويكسنر.

- كريسيندا فالديز.

- إيما فاجان.

- أنتوني فالاداريس.

- كريستينا فينيرو، أخصائية علاج طبيعي.

- ماريتزا فاسكويز.

- فيكي وارد، صحفية استقصائية ومؤلفة، وهي تدعى أنه تم منعها من تغطية جرائم «إبستين».

- جاريد ويسفيلد.

- شارون وايتكورتني.

- وايلددانيال ويلسون.

- مارك زيف، مصمم ديكور في نيويورك.

- ألفريدو رودريجيز، مدير منزل «إبستين» السابق.

- فيرجينيا جيفري، ناشطة أمريكية أسترالية تقدم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ضحية مزعومة لجيفري إبستين.

- الدكتور كريس دوناهو، هو الطبيب الذي عالج فيرجينيا جيفري.

- جوديث لايتفوت، عالمة نفسية عالجت فيرجينيا جيفري.

- الدكتورة كارين كوتيكوف، الطبيبة التي عالجت فيرجينيا جيفري.

- الدكتورة كارول حايك، طبيبة نفسية عالجت فيرجينيا جيفري.

- الدكتور جون هاريس، الطبيب الذي عالج فيرجينيا جيفري.

- الدكتور دارشاني ماجاليانا، الطبيب الذي عالج فيرجينيا جيفري.

- الدكتور جون هاريس، الطبيب الذي عالج فيرجينيا جيوفري.

- الدكتورة منى ديفانسيان، الطبيبة التي عالجت فيرجينيا جيفري.

الدكتور سكوت روبرت جيجر، الطبيب الذي عالج فيرجينيا جيفري.

- الدكتورة ميشيل ستريتر، الطبيبة التي عالجت فيرجينيا جيفري.