دونالد ترامب: إسرائيل ستكون آمنة إذا انتخبت رئيسا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إسرائيل سوف «تعيش في آمان» في حال انُتخب رئيسًا للولايات المتحدة في انتخابات 2024، موجهًا انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، متهمًا إياها بأنها أدخلت العالم في فوضى.

ترامب ينتقد نتنياهو على خلفية الأحداث في فلسطين

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الأحداث التي تشهدها فلسطين الآن، وقال إن «إسرائيل بحاجة إلى تصويب الأمور في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس».

وفي حديثه خلال فعالية انتخابية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعرب «ترامب»، وفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية، عن تعاطفه مع إسرائيل ووصفها بأنها «نعمة للعالم»، وحث القادة الإسرائيليين على التنظيم ضد حماس.

دونالد ترامب يلقي اللوم في التصعيد بين الفلسطينيين و إسرائيل على بايدن

وقال ترامب: «حين أرى أحيانا معلومات استخباراتية تتحدث عن الوضع، أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي، أقول لهم عليهم تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا محتملة».

كما ألقى ترامب باللوم في التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على خصمه السياسي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: «بايدن يوم السبت صرح بأن دعم إدارته لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع.. لكن كيف؟».